Правозащитник Александр Брод рассказал о работе наблюдателей в Сочи

Александр Брод отметил, что выборы в Сочи проходят без нарушений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал о работе наблюдателей на избирательных участках в Сочи. Свое выступление он опубликовал в соцсетях. По словам правозащитника, члены ассоциации тщательно наблюдают за ходом избирательных процессов на территории курорта.

- Мы связываемся с общественными штабами по наблюдению, экспертами и получаем подробную информацию о ходе всех избирательных процедур. Голосование проходит без жалоб и серьезных проблем. Я убежден, что оставшийся день голосования и подведение итогов пройдут ответственно и организованно при необходимом обеспечении общественного наблюдения, - рассказал Александр Брод.

На участках в Сочи работают 1496 наблюдателей, назначенных от зарегистрированных кандидатов и политических партий. Помимо этого, на избирательных участках есть 238 общественных наблюдателей.

150 участков снабжены камерами видеонаблюдения, записи с которых выводятся на специальный служебный портал. Доступ к нему имеют все политические партии и зарегистрированные кандидаты. На остальных 88 участках в целях обеспечения контроля за сохранностью избирательных бюллетеней применяются средства видеофиксации.

Александр Брод отметил высокую явку. По итогам первых двух дней голосования, почти 40 % населения уже посетили избирательные участки. В городе созданы максимально комфортные условия для всех избирателей. Сочи организовали участки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они оборудованы пандусами, увеличительными стёклами и трафаретами Брайля. На участках несут дежурство несколько волонтеров, готовых прийти на помощь.