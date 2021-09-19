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Общество19 сентября 2021 14:16

Явка на выборах в Краснодарском крае выросла до 49,29%

Избирательные участки открыты до 20:00
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сегодня, 19 сентября, финальный день голосования. В регионе выбирают депутатов Госдумы, в 23 районах - депутатов представительных органов, а в 63 городских и сельских поселениях – глав. Также на федеральной территории «Сириус» выбирают членов Совета первого созыва.

На 12:00 в основной день выборов явка в Краснодарском крае составила 49,29%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

- Свой голос отдали 2124669 человек. Избирательные участки работают до 8 часов вечера, затем начнется подсчет голосов, - отметили в избирательной комиссии края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой. Они пришли на участок в станице Динской. Глава региона призвал и других жителей, кто еще не проголосовал, прийти на участки до 8 часов вечера.