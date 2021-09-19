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Общество19 сентября 2021 14:33

Большинство заявлений о нарушениях на Кубани оказались фейковыми

Об этом сообщили в Центр общественного наблюдения
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Центре общественного наблюдения проверили поступившие сигналы о нестандартных ситуациях на избирательных участках. Были заявления из Краснодара, Новороссийска, Анары, Геленджика и других районов. Но большинство из них оказались фейковыми. Об этом сообщили специалисты ЦОН.

- По сведениям от общественных наблюдателей, в участковых избирательных комиссиях серьезных нарушений нет, - отметили в Центре наблюдения.

Напомним, Центр общественного наблюдения работает круглосуточно до проведения итогового заседания всеми избирательными комиссиями Кубани. Помимо этого за ходом выборов следят представители Общественной палаты края и штаба общественного наблюдения, кандидаты, члены политических партий, на местах дежурят полицейские и казаки.

Голосование продолжается. Сегодня, 19 сентября, завершающий день выборов. По данным на 12 дня проголосовало почти 50% избирателей. Участки в регионе работают до 20:00. Первые итоги голосования на выборах станут известны после 21:00.