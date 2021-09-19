Гриль-бар сгорел на курорте Роза Хутор

В Сочи сгорел гриль-бар. Фото:sochitypical

Эксперты выясняют причины пожара в курортном поселке Роза хутор. Огонь охватил здание местного бара в ночь на 19 сентября. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 03.38.

- Уже спустя минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 03:48 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном здании на площади 180 м2, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 03:50 пожар был локализован, площадь возгорания не увеличилась. В 04:47 огнеборцы доложили о полной ликвидация пожара. В пожаротушении были задействованы 9 человек личного состава, 3 ствола «Дельта» и одно звено газодымозащитной службы.