Из-за нарушений на участке освобождён от должности председатель участковой избирательной комиссии в Майкопе

В Майкопе отстранили председателя УИК. Фото: Олег ЗОЛОТО

Видео, размещенное в пабликах Майкопа привлекла внимание надзорных органов. На нем в ящик для голосования вбрасывают стопку бюллетеней. Правоохранительные органы и наблюдатели сверили количество бюллетеней в избирательной урне с количество зарегистрированных избирателей. Факты вброса подтвердились.

- В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса, - рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова об инциденте.

Урна сейчас опечатана. Бюллетени не будут учитываться при подведении итогов. Полномочия председателя участковой избирательной комиссии были переданы другому человеку.