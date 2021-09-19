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Политика19 сентября 2021 15:02

Из-за нарушений на участке освобождён от должности председатель участковой избирательной комиссии в Майкопе

Причины для инициации проверки стало видео, размещенное в соцсетях
Евгения ХАЛИКОВА
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В Майкопе отстранили председателя УИК.

В Майкопе отстранили председателя УИК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Видео, размещенное в пабликах Майкопа привлекла внимание надзорных органов. На нем в ящик для голосования вбрасывают стопку бюллетеней. Правоохранительные органы и наблюдатели сверили количество бюллетеней в избирательной урне с количество зарегистрированных избирателей. Факты вброса подтвердились.

- В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса, - рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова об инциденте.

Урна сейчас опечатана. Бюллетени не будут учитываться при подведении итогов. Полномочия председателя участковой избирательной комиссии были переданы другому человеку.

Причины для инициации проверки стало видео, размещенное в соцсетях. видео: https:Netvru