Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 15:04

Депутат Николай Петропавловский оценил организацию выборов на Кубани

Зампред ЗСК рассказал о голосовании в крае
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: kubzsk.ru

Фото: kubzsk.ru

Заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский сходил на выборы и оценил организацию голосования.

- Все проходит хорошо, на участках есть средства индивидуальной защиты, нет очередей. Никаких нарушений, — отметил Петропавловский.

Депутат подчеркнул, что очень удобно, что сделали три дня голосования, не скапливаются возле ящиков для голосования очереди.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что правозащитник Александр Брод рассказал о работе наблюдателей в Сочи. Члены Общественной палаты и наблюдатели проверяют любую информацию о нарушениях во время выборов депутатов Государственной Думы.