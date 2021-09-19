Депутат Николай Петропавловский оценил организацию выборов на Кубани

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Заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский сходил на выборы и оценил организацию голосования.

- Все проходит хорошо, на участках есть средства индивидуальной защиты, нет очередей. Никаких нарушений, — отметил Петропавловский.

Депутат подчеркнул, что очень удобно, что сделали три дня голосования, не скапливаются возле ящиков для голосования очереди.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что правозащитник Александр Брод рассказал о работе наблюдателей в Сочи. Члены Общественной палаты и наблюдатели проверяют любую информацию о нарушениях во время выборов депутатов Государственной Думы.