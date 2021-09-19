Новая краснодарская трамвайная ветка стала длиннее на 100 метров. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре по улице Московской трамвайное полотно стало длиннее на 100 метров, таким образом уже уложено почти 1110 метров, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. Готово полностью разворотное кольцо на конечной.

- Для новой ветки в ночь с 19 на 20 сентября рабочие смонтируют ещё 100 м рельсошпальной решётки - это восемь рельсошпальных звеньев. Работы будут проходить на участке от ул. Автомобильной до ул. Гомельской, - сообщили в администрации Краснодара.

Всего предстоит уложить 5 км новой трамвайной ветки. Первый состав промчится по новым рельсам до донца этого года.

Параллельно с укладкой трамвайной линии работы продолжается устройство ливневой канализации, также прокладывают питающий кабеля контактной сети, делают разметки для пешеходных переходов и пассажирских остановок.