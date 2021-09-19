Благоустроенная набережная появилась в Апшеронске. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас на набережной заменена тротуарная плитка, установлены новые уличные фонари и закончен монтаж детских площадок. В октябре приступят к работам озеленители, здесь планируют высадить кустарники и цветы.

- Это не единственная зона в Апшеронске, которая попала под программу «Жилье и городская среда». В августе был обновлён двор в переулке Привокзальном. Там появились площадки для спортсменов и малышни города. Уложены новые тротуарные дорожки и сделано наружное освещение, - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

В этом году по нацпроекту в регионе обновят 232 территории. Большая часть их них - в хуторах и селах.