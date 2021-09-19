18-летие жительница Тбилисского района отметила на избирательном участке

Анна Кулагина проголосовала и отметила день рождения в один день. Фото: пресс-служба администрации Тбилисского района.

19 сентября Анне Кулагиной, живущей в станице Геймановской, исполнилось 18 лет. Девушка вместе со всей семьей решила отметить свой день рождения на участковом избирательном участке.

– Анна впервые принимала участие в голосовании. Это очень долгожданное и важное событие в ее жизни. Причем, участок располагается в школе, которую девушка закончила в прошлом году, – рассказали в пресс-службы администрации Тбилисского района.

Сначала именинница исполнила свой гражданский долг, а после председатель комиссии вручил ей цветы, конфеты и воздушные шары.