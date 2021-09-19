Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Кавказском районе

Виновник аварии проигнорировал правила дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября 57-летний местный житель на автомобиле «KIA» передвигался по второстепенной дороге. На перекрестке он проигнорировал, что преимущество у тех, кто едет по главной дороги.

двигаясь со стороны г. Кропоткина в направлении п. Степного на нерегулируемом перекрёстке при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «Тойота» под управлением 42-летнего местного жителя, в следствии чего допустил с ним столкновение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадали 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, ехавшая в «Тойоте». Виновник аварии от госпитализации отказался, а водителя и пассажиров «Тойоты» увезли на «Скорой помощи».

полицейские проводят проверка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.