В Сочи явка избирателей уже побила рекорд 2016 года Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 15:00 явка избирателей в Сочи составила 48,3%. В 2016 году, на выборах депутатов Госдумы, избирательные участки посетили лишь 43,86% избирателей. В этот раз жители курорта показывают высокую явку.

В завершающий день голосования член Общественной палаты Сочи Виктор Арабатов посетил несколько избирательных участков курорта. Наблюдатели говорят о высоком уровне подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную думу 8 созыва. На всех участках выполнены требования Роспотребнадзора.

- Хочу отметить общение с представителями политических партий и общественными наблюдателями. Ни один из представителей общественного контроля не заявил о нарушениях в ходе дней голосования, так же не поступило жалоб на работу участковых комиссий. – рассказал Виктор Арабатов.

Аналогичное мнение высказал и председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Правозащитник держит на контроле ситуацию на всех избирательных участках. Проводил рабочие встречи с членами территориальных избирательных комиссий. Голосование в городе-курорте, по словам Брода, идет очень активно.

- Сочи показывает высокую активность избирателей. Этому предшествовала огромная работа по информированию избирателей и высокая организация института наблюдателей. Открытость и прозрачность избирательного процесса, безусловно, способствует вовлечению в него большего количества избирателей.

В Сочи большой популярностью пользуется программа «Мобильный избиратель», позволяющая проголосовать жителям отдаленных регионов, временно находящимся в Сочи. Таким сервисом воспользовался народный артист России Игорь Бутман, который проводит в Сочи фестиваль джазовой музыки, - рассказал член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Брод.