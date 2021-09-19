Главный врач краевой больницы № 1 Владимир Порханов проголосовал в медицинском халате

На территории ККб №1 работают мобильные комиссии. Фото:kkb1krasnodar

Профессор, академик РАН Владимир Порханов проголосовал между консультациями пациентов. Прославленный хирург и сегодня, несмотря на выходной день, находится в больнице. В фойе краевой больнице № 1 работает территориальный избирательный участок, чтобы у всех врачей, занятых 19 сентября на работе, была возможность отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты Государственной Думы.

- От участия или неучастия граждан в выборах зависит дальнейшая жизнь региона, субъекта и целой страны. Мы можем сколько угодно ругать власть, но именно участие в выборах является прямым фактом проявления настоящей, а не декларативной, гражданской позиции. Чем больше людей проявят свою сопричастность, осознанную политическую позицию и выразят свое мнение, тем честнее будут выборы, - рассказал Владимир Порханов.

У пациентов ковидного госпиталя больницы тоже есть возможность принять участие в выборах депутатов Госдумы 8 созыва. В эти дни там работают две мобильные комиссии. После переносные ящики буду тщательно продезинфицированы, а бюллетени пересчитаны и присоединены к итоговым результатам.