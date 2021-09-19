За обстановкой на избирательных участках в Краснодаре следили международные эксперты

Международные эксперты в основной и последний день выборов посетили избирательный участок в краснодарской школе №8. Иностранцы положительно оценили организацию выборов депутатов в Государственную думу 8 созыва, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- В крае созданы все условия, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями также могли воспользоваться своим правом проголосовать, - рассказал исполнительный директор фонда «Contra-Peso» Абель Абдиель Аронатегуй Вивиес.

Также на международных экспертов произвело впечатление прозрачность выборов. За ходом голосования следят различные общественные организации. Общественная палата проверяет каждое сообщение о нарушении на участках, чтобы подтвердить или опровергнуть его.