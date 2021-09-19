Обновленную улицу Черкасскую в Краснодаре откроют в ночь на 20 сентября

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В Краснодаре в ночь на 20 сентября откроют отремонтированный участок улицы Черкасской. Движение машин возобновят от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Общественный транспорт продолжит курсировать по временной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сейчас дорожники завершают устройство тротуара, устанавливают остановочные павильоны, высаживают деревья и кустарники. Полностью закончить реконструкцию улицы планируется до конца сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

В Краснодаре реконструкция улицы Черкасской стартовала в марте. Дорогу планировали открыть еще 3 августа, но сроки сдвинули до середины сентября.

Стоит отметить, что в этом районе также идет капитальный ремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.