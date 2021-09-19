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Политика19 сентября 2021 18:33

В Сириусе проходят первые в истории федеральной территории выборы

Здесь зарегистрировано 9500 избирателей
Варвара ДЫМ
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Так выглядит пункт наблюдения в Сириусе

Так выглядит пункт наблюдения в Сириусе

Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

В Сириусе проходят первые в истории федеральной территории выборы.

Здесь зарегистрировано 9500 избирателей. Они выбирают не только депутатов Государственной думы, но и представителей местного самоуправления.

Выборы в Сириусе проходят без нарушений, люди активно идут на участки, - рассказал наш корреспондент Геннадий Бочкарев, он на выборах в Сириусе работает наблюдателем. Следит за ходом голосования в Центре общественного наблюдения.

В зале установлены 8 экранов, на которые выводится в реальном времени изображения со всех избирательных участков федеральной территории Сириус.

Тут все сделано для удобства наблюдателей - большие экраны, мягкие диваны и собственная столовая.

Наблюдатели в Сириусе работают круглые сутки. В их составе: представители различных организаций Сочи, и журналисты, и общественники, то есть люди самых разных убеждений и политических взглядов.