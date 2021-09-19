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Общество19 сентября 2021 18:48

По-осеннему дождливым и прохладным будет начало недели на Кубани

20 сентября по сведениям синоптиков будет дождливым, туманным и промозглым
Евгения ХАЛИКОВА
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Осень готова продемонстрировать на что она способна.

Осень готова продемонстрировать на что она способна.

Фото: Иван Макеев

Осень готова продемонстрировать все свои минусы. 20 сентября, по прогнозам синоптиков, будет дождливым и холодным. Утренний туман окутает столицу региона и райцентры, из-за плохой видимости на дорогах автомобилистам стоить быть осторожней.

Велика вероятность, что на регион обрушатся ливни, которые принесут с собой грозы и град.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при порывах – от 14 и до 20 метров.

Таким образом, сбываются прогнозы синоптиков, предупреждавших о надвигающемся на Краснодарский край фронте из Арктики. До арктических морозов, конечно, еще очень далеко. Но температура ночью в регионе опустится до +9 градусов, днем не будет выше +24.