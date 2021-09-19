На Кубани несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом

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Несколько членов избирательных комиссий на Кубани попали в больницу во время проведения выборов из-за конфликтов на участках. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

- Несколько членов избирательной комиссии попали в больницу с нервными срывами из-за давления со стороны. На контроле полицейских уже имеются случаи необоснованной критики, - цитируют Черненко РИА Новости.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель УИК в станице Кущевской после конфликта с наблюдателем попала в реанимацию. На участке 28-01 наблюдатель порвал пачку бюллетеней, которые собирались вернуть в ящик после пересчета.