Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 18:52

На Кубани несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом

Все случилось из-за конфликтных ситуаций
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Несколько членов избирательных комиссий на Кубани попали в больницу во время проведения выборов из-за конфликтов на участках. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

- Несколько членов избирательной комиссии попали в больницу с нервными срывами из-за давления со стороны. На контроле полицейских уже имеются случаи необоснованной критики, - цитируют Черненко РИА Новости.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председатель УИК в станице Кущевской после конфликта с наблюдателем попала в реанимацию. На участке 28-01 наблюдатель порвал пачку бюллетеней, которые собирались вернуть в ящик после пересчета.