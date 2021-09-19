В Сочи проголосовала большая часть избирателей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сегодня заключительный день голосования выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Активность избирателей бьет рекорды по сравнению с данными 2016 года. На участки идут семьями. Пожилые сочинцы с гордостью говорят, что ничто не должно помешать выполнить свой гражданский долг.

- За всю жизнь ни я, ни мои дети, ни правнуки, не пропустили ни одних выборов. В этот раз мне предлагали проголосовать на дому, но я отказалась. Пока могу ходить, буду приходить на избирательный участок. Я верю в нашу страну, верю, что она останется непобедимой. И знаю, что руководство страны сделает все, чтобы наш народ был счастливым. И для этого каждый гражданин должен отдать свой голос, - рассказала 94-летняя Вера Андреевна Шибалова.

К тем, кто по состоянию здоровья не смог самостоятельно прибыть на участок, приезжают мобильные избирательные комиссии.

Всего в списках 386743 избирателей, проголосовало уже 206799, то есть больше половины от общего количества. Отдать свой голос можно на 238 участках, которые будут работать до 20.00.