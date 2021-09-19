Глава майкопской участковой избирательной комиссии пойдет под суд

Глава комиссии вбросила в урну стопку бюллетеней. Фото: Netvru

19 сентября Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что возбуждено уголовное дело по главе избирательной комиссии № 158 г.Майкопа Оксане Гавриловой. Ранее в майкопских соцсетях было распространено видео с камеры видеонаблюдения. На нем женщина, в которой опознали саму председательницу участковой комиссии, берет заранее подготовленную стопку бюллетеней и вбрасывает в урну, а после еще и хорошенько встряхивает избирательный ящик, чтобы стопка листов рассыпалась и перемешалась.

- Возбуждено уголовное дело по главе комиссии Гавриловой на участке 158 в Адыгее, где был подтвержден вброс, - заявила Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Пафмилова.

По данному факту незамедлительно была организована проверка. Правоохранительные органы совместно с наблюдателями вскрыли ящик, пересчитали бюллетени и сравнили с количеством проголосовавших избирателей на участке. Лишними оказались 50 штук. Ящик сейчас опечатан. Данные по участку аннулированы и не будут учтены в итоговом подсчете голосов.