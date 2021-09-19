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Политика19 сентября 2021 20:10

Завершился третий заключительный день голосования на Кубани

Комиссии приступили к подсчету голосов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 20:00 завершилось голосование на избирательных участках в Краснодарском крае. Теперь комиссия сможет назвать предварительные итоги выборов.

- Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. На 2 677 избирательных участках будут изготавливаться протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования, - сообщили в краевом избиркоме.

Также избирательная комиссия Кубани поблагодарила избирателей, которые смогли принять участие в голосовании на выборах.

По данным на 18 часов вечера явка достигла почти 60%. Больше всего избирателей зафиксировано на участках в Тихорецком, Армавирском и Славянском округах.