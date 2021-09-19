Новый объект в парке Галицкого. Фото: instagram.com/prostoevgeny

Сетчатые колонны появились в парке Галицкого в Краснодаре. Их возвели в центральной части парка, недалеко от зеркального лабиринта.

Фотографии колонн сделал «летописец» парка Галицкого Евгений Таранжин. На кадрах видно как расположены колонны - в две параллельные линии. Сам парк пока хранит молчание. О том, что здесь возводятся новые объекты, пока не сообщает.

Кстати, сейчас Сергей Галицкий, который и разбил шикарный парк в Краснодаре, строит ещё одну очередь прогулочной зоны. Но что там будет тоже не говорит, бизнесмен верен себе - пока не сделает все до конца, не представит публике.