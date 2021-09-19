100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал в Анапе

100-летний ветеран ВОВ Василий Кулькин. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Василий Кулькин ни на минуту не сомневался идти или нет на выборы. Ветеран ВОВ, танкист, старейший член анапского отделения общественной организации «Боевое братство» и уважаемый человек в городе мог воспользоваться услугами мобильной избирательной комиссии и проголосовать на дому. Но старый солдат решил самостоятельно прийти на участок.

- День важный сегодня –новую выбираем власть. Какую выберем, так и будем потом жить. Главное – участвовать в этом деле, - рассказал Василий Кулькин.

Своим поступком Василий Кулькин решил подать пример молодежи курорта. Как и 102- летний 102-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Воронов. Правда, Воронов из-за состояния здоровья заполнял бюллетень дома.