Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с планово-предупредительным ремонтом и установкой цифровых приборов учета на территории Сочи 20 сентября пройдут очередные отключение электроэнергии.

В Хостинском район жителям придется смириться с отсутствием электроэнергии в течении нескольких часов в промежутке с 08:00 до 19:00. Под ограничения попадут обитатели ул. Платановая (частично), ул. Октября (частично), ул. Грибоедова 1-50, ул. Лысая Гора (частично)), ул. Серафимовича 5-25, ул. Учительская 20-35.

Также в Хосте не будет света по ул. Абовяна (частично), ул. Леселидзе (частично), пер. Бригадный и в садовых товариществах «777» и «Заря».

В Центральном районе жителям ул. Пионерская, Кошевого 1-21, пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская и поселка «Заря-3» тоже нужно будет заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов.

В Лазаревском микрорайоне энергетики доставят неудобства владельцам недвижимости в поселке Чемитоквадже, здесь отключат свет на ул. Магистральная (частично) и в поселке Лазаревское, тут под ограничение попадет улица Победы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.