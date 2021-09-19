В Центральную избирательную комиссию Краснодара официальных жалоб не поступало

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В Центральную территориальную избирательную комиссию Краснодара с 17 по 19 сентября официальных жалоб не поступило. Об этом сообщил председатель комиссии Олег Смирнов.

- В адрес этой ОИК не поступило ни одной жалобы. Голосование по выбору депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва в городе прошло в штатном режиме, - сказал Смирнов.

Напомним, в Краснодаре работали 360 избирательных участков и 14 УИК в местах временного пребывания избирателей. Голосование подошло к концу, серьёзных нарушений не зафиксировано.

В настоящее время на участках приступили к подсчету голосов. 20 сентября будут озвучены официальные итоги голосования. Для школьников Краснодара на этот день продлили выходные.