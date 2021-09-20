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Общество20 сентября 2021 8:08

Центр Краснодара до 24 сентября остался без горячей воды

Такие меры приняты для завершения реконструкции тепловой сети ТЭЦ
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

До 24 сентября в центре Краснодара не будет горячего водоснабжения. Воду отключили для завершения реконструкции участков тепловой сети «ТЭЦ-Центр города». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Подача горячей воды приостановлена до 24 сентября в границах улиц Суворова, Кубанской набережной, Постовой и Горького, а также в домах потребителей из других районов центральной части города, которые получают её от ТЭЦ. Такие меры приняты в связи с плановым переключением тепломагистрали, - отметили в мэрии.

В администрации объяснили, что во время реконструкции горячую воду в дома подавали по временным линиям. В настоящее время специалисты переводят потребителей на обновлённую основную теплосеть.