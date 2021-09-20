В Краснодарском крае похолодает до 20 градусов

Вся неделя будет холодной Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани прогнозируется похолодание на 5-6 градусов. Столбики термометров не будут подниматься выше 20-градусной отметки уже 21-22 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- По данным Росгидромета, в Краснодарском крае заметно поменяется температурный фон. Уже со среды на улице будет не выше 20 градусов, - цитирует ТАСС Вильфанда.

В Сочи, например, сейчас 25-27 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по-осеннему дождливым и прохладным будет начало недели на Кубани. 20 сентября, по сведениям синоптиков, будет дождливым, туманным и промозглым.