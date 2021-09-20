Что произошло за ночь 20 сентября: Сетчатые колонны появились в парке Галицкого в Краснодаре

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Что произошло за ночь 20 сентября 2021. Сетчатые колонны появились в парке Галицкого в Краснодаре. Их возвели рядом с зеркальным лабиринтом.

На Кубани несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом. Все случилось из-за конфликтных ситуаций.

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Кавказском районе. Виновник аварии проигнорировал правила дорожного движения.

Новая краснодарская трамвайная ветка стала длиннее на 100 метров. Уже уложены 1108 метров из запланированных 5 километров.

В Новороссийске спасли трёхлетнего малыша, выпившего перекись водорода. Ребенок перепутал жидкость с водой.