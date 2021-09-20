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Общество20 сентября 2021 8:33

Что произошло за ночь 20 сентября: Сетчатые колонны появились в парке Галицкого в Краснодаре

Что произошло за ночь 20 сентября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/prostoevgeny

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Что произошло за ночь 20 сентября 2021. Сетчатые колонны появились в парке Галицкого в Краснодаре. Их возвели рядом с зеркальным лабиринтом.

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