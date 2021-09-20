Погода на 20 сентября 2021 года в Краснодаре: ожидается похолодание и усиление ветра

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Резкое похолодание ожидается на Кубани. Уже в понедельник, 20 сентября, столбики термометров опустятся до рекордных отметок за месяц. Максимальная температура воздуха днем не превысит 22 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 12 м/с.