Пробки в Краснодаре на утро 20 сентября: заторы достигли четырех баллов

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Пробки в Краснодаре на утро 20 сентября образовалось сразу в нескольких районах. Например, глухой затор был обнаружен на улице 40-летия Победы. Здесь придется постоять от Героев-Разведчиков до Тихорецкой.

Остановилось движение на улице Солнечной: от Сергея Есенина до Московской. Общая длина участка – всего 700 метров. Только средняя скорость движения здесь не превышает 10 км/ч.

Получила багровый оттенок улица Зиповская. Пробка здесь растянулась на 650 метров. Средняя скорость движения уступила Солнечной – всего 7 км/ч.

Самый большой затор образовался на улицах 40-летия Победы и Колхозной. Здесь пробка растянулась на 1,1 километра. Средняя скорость движения замерла на отметке 12 км/ч.