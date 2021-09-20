Мэр Краснодара Евгений Первышов лидирует на выборах в Госдуму с большим отрывом

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На Кубани прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. По Краснодарскому одномандатному округу лидирует мэр города Евгений Первышов. Причем с большим отрывом.

В настоящее время обработано более 70% бюллетеней, но о том, что Первышов победил – сомнений нет. По данным на утро 20 сентября Евгений Первышом на своем округе набрал 53,4% голосов.

Данные ЦИК после обработки 70% бюллетеней

На втором месте - кандидат от КПРФ Иван Жилищиков с 18,9%. Окончательные итоги будут озвучены после обеда.

В Краснодарском одномандатном округе с 17 по 19 сентября кандидатами были выдвинуты: мэр города Евгений Первышов от «Единой России», коммерческий директор Максим Баринов Анатольевич от «Партии Роста», Ахмед Бесленей от партии «Яблоко», Олег Бояринов от партии «Новые люди», Владимир Волынский от «Родины», Сергей Воскобойников от партии «Гражданская платформа», Вячеслав Демкин «Партия пенсионеров», зампредседателя ЗСК Иван Жилищиков от КПРФ, Марина Захарова от партии «Зеленые», депутат Иван Тутушкин ЛДПР, и Геннадий Уфимцев от ЛДПР.

Напомним, в 2016 году на выборах в Госдуму в Краснодарском округе Владимир Евланов набрал 50,52%.