Более 35 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях в рамках Года молодежи в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

2021 год в Сочи объявлен муниципальным Годом молодежи. За текущий период на курорте прошли 250 мероприятий, в которых участвовали свыше 35 тысяч юношей и девушек. Это были форумы, спортивные соревнования, флеш-мобы, арт-вечеринки, военно-патриотические акции, различные фестивали и батлы.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта, в Год молодежи в Сочи стартовала первая универсиада среди учащихся вузов и ссузов. Планируется, что к концу года в ней примут участие около полутора тысяч студентов. К ярким проектам можно отнести конкурс «Дай порулить». Его победители на один день поменялись местами с топ-менеджерами крупных предприятий города и даже сели в кресла чиновников и депутатов.

– Диалог, который мы строим с молодежью, основан на взаимном доверии и интересе. Поэтому мы максимально поддерживаем инициативы молодого поколения сочинцев, - отметил Алексей Копайгородский.

В Сочи более 14 тысяч волонтеров. Все - преимущественно молодого возраста. Развивается и военно-патриотическое движение. На форменную экипировку, учебное оружие и снаряжение военно-патриотических и спортивных клубов из бюджета города до конца года выделят более 1,5 миллиона рублей. Также молодежь ждет открытие Дома молодёжи на улице Навагинской, которое состоится в ближайшее время. Кроме того, в октябре на базе Центра развития молодежи откроют бесплатный молодежный клуб по sup-серфингу. На его обустройство выделено свыше 640 тысяч рублей.

Из проектов, которые удалось реализовать в течение Года молодежи, в мэрии выделяют акцию «Граффити Победы». В ее рамках уличные художники на одном из фасадов центра изобразили портрет героя России Павла Сюткина. Также в социальной сети Instagram продолжаются марафоны прямых эфиров «Сочинский Арбат». Проект появился около года назад, сегодня его аудитория - более 15 тысяч пользователей. Своим опытом в режиме онлайн с молодежью делятся успешные предприниматели, политики, управленцы.