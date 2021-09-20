«ТНС энерго Кубань» предупреждает об участившихся случаях мошенничества при замене приборов учета

Фото: «ТНС энерго Кубань»

«ТНС энерго Кубань» предупреждает клиентов об участившихся случаях мошенничества, связанных с заменой приборов учета электрической энергии.

Представители недобросовестных компаний путем поквартирного обхода либо распространением ложных уведомлений сообщают гражданам о необходимости срочной замены счетчика электроэнергии в связи с окончанием срока поверки, требуют оплату на месте, наличными или переводом на карту.

Гарантирующий поставщик просит граждан быть бдительными и напоминает, что официальным представителем «ТНС энерго Кубань» по замене/установке приборов учета является ООО «Кубань Энерго Инжиниринг». Сотрудники компании перед началом проведения работ обязаны предъявлять удостоверение с фотографией специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью, а также доверенностью.

Напомним, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчиков в многоквартирных домах возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии, в частном жилом секторе — на сетевые компании.

Приборы учета могут быть установлены бесплатно если:

• у клиента прибор учета отсутствует;

• счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации;

• у прибора учета истек межповерочный интервал.

Срок межповерочного интервала можно узнать в квитанции за электроэнергию, паспорте электросчетчика, в Личном кабинете на сайте компании kuban.tns-e.ru или в мобильном приложении «ТНС энерго».