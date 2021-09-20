Телеграм-канал губернатора Краснодарского края стал победителем премии «Ночь выборов»

Вениамин Кондратьев

Телеграм-каналу главы Кубани Вениамина Кондратьева присудили первое место в номинации «Телеграм-канал губернатора».

Канал кубанского политика обошел мессенджеры глав Московской области Андрея Воробьева, Кемеровской области Сергея Цивилева и Камчатского края Владимира Солодова. У него более 9,2 млн подписчиков.

О победе Телегам-канала губернатора Краснодарского края в прямом эфире объявил известный интеллектуал и журналист Анатолий Вассерман на 12-часовом марафоне «Ночь выборов-2021. Время избранных». В онлайн-мероприятии приняли участие политические деятели, медиаперсоны и телеведущие. Они обсуждали промежуточные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва.