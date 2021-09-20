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Общество20 сентября 2021 10:58

В Ленинградском районе обновление парка обошлось в 15 млн рублей

Зону отдыха благоустроили в хуторе Белом
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В хуторе Белом Ленинградского района реконструировали парк. На его обновление ушло 15 млн рублей, которые выделили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- У хуторян появилась обновленная зона отдыха. Для местных жителей в парке сделали новые тротуары, обновили освещение, высадили клумбы, установили детскую игровую площадку, - отметили специалисты.

В районе запланировано благоустройство и в других населенных пунктах. Так, например, в хуторе Куликовском обновят улицу Красную. Также работы запланированы в поселке Образцовом.

В этом году в Краснодарском крае приведут в порядок 232 территории. 80% из них – в сельских поселениях.