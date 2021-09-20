62,2% составила явка избирателей на выборах в Сочи

Фото: Алексей Копайгородский

В течение трёх дней на курорте проходили выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. По данным на утро 20 сентября уже обработано порядка 90%. Явка составила 62,2 %. В избирательном округе гражданский долг выполнили более 240 тысяч человек, об этом в своем Телеграм сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как сообщил глава муниципалитета, пять тысяч горожан сделали свой выбор впервые.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы голосование проходило безопасно и комфортно для всех. На участках были установлены КОИБы и видеокамеры, оборудовали помещения для инвалидов, к тем, кто не смог лично прийти на участок, члены комиссии выезжали на дом. За ходом голосования в Сочи следили почти полторы тысячи человек. Нареканий не поступало, - написал мэр Сочи.