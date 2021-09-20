В «семье адмирала Ушакова» – значительное пополнение!

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Эта церемония началась со слов «Здравствуйте, товарищи абитуриенты!» и закончилась долгожданным «Товарищи первокурсники, поздравляем с вручением курсантских билетов»! 17 сентября навсегда и бесповоротно изменилась жизнь 2178 юношей и девушек. В Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова прошло «Посвящение в курсанты».

Еще вчера их считали детьми, а сегодня это уже будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, радиоэлектронщики, инженеры-программисты, управленцы, юристы, таможенники, экономисты, логисты и не только. Серьезные, торжественные лица. Блестящая выправка, над которой пришлось потрудиться почти полмесяца ребятам и их наставникам из Военного учебного центра вуза. На лицах родителей (гостей мероприятия) – слезы гордости. Кто же ожидал, что сыновья и дочери так быстро повзрослеют?

Юлия Бурлуцкая, мама первокурсника Егора: «Ребенка не узнать, он счастлив и как-то даже изменился, повзрослел за эти две недели организационного периода. Так что, полный восторг, говорит совсем не так, как в школе, чувствует себя взрослым. Успел познакомиться и пообщаться со старшекурсниками, буквально горит будущей профессией».

А Татьяна Горбатенко вспоминает, как, кажется совсем недавно, сама давала клятву первокурсницы экономического факультета Ушаковки. Сегодня в строю – ее дочь, которая продолжает традицию. Таких династий в вузе насчитывается немало, ими гордятся и поддерживают.

Огромная дружная семья Ушаковки растет с каждым годом. С новым пополнением, успехов в учебе и семь футов под килем!