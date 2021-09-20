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Общество20 сентября 2021 12:00

Скидка в 30% будет действовать на железнодорожные билеты до Сочи в межсезонье

Билеты на поезда до черноморских курортов станут дешевле на треть с октября по декабрь
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Приехать в Сочи и на курорты Краснодарского края можно будет дешевле. Специальную акцию «Бархатный сезон» запустили в РЖД. Благодаря ей билеты на поезд из разных городов России на Черноморское побережье будут дешевле на треть.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКЖД, воспользоваться скидкой можно с 4 октября по 23 декабря. Распространяется она на плацкарт и верхние полки купе.

- Продажи билетов уже начались. Предложение актуально для поездов, следующих из регионов на южные курорты, - уточнили в СКЖД.