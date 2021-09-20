На Кубани за сутки коронавирусом заболели 229 человек, в том числе 10 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 229 новых случаев заражения COVID-19. В том числе, заболели 10 детей от трех месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самыми зараженными городами за сутки стали Сочи и Армавир, здесь выявили 68 и 24 заболевших. Третьим в антирейтинге оказался Краснодар с 19 новыми пациентами.

- В Анапе выявили 14 инфицированных, в Выселковском районе – 13, в Отрадненском – восемь, в Новороссийске, Ленинградском, Красноармейском и Тимашевском – по семь. В Апшеронском и Славянском районах по шесть новых пациентов, в Новокубанском и Кущевском – по пять, в Новопокровском, Мостовском и Крыловском – по четыре, - сообщили в оперштабе.

Далее идут города, где за сутки выявили меньше всего заболевших коронавирусом. В Калининском, Лабинском, Белоглинском, Каневском районах по три новых пациента в больницах, в Усть-Лабинском – два. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Геленджике, Курганинском, Успенском, Темрюкском, Белореченском, Павловском районах.

В настоящее время 106 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь – на ЭКМО.

Известно, что по данным на 20 сентября за сутки скончались 35 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае уже месяц идет на спад. Врачи связывают это с вакцинацией населения.