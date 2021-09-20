На «Роза Хутор» зацвел краснокнижный Безвременник великолепный

Фото: "Роза Хутор".

Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных (местных) растений, среди которых около 150 – деревья и кустарники. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в краснокнижные списки. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается. Безвременник великолепный предпочитает субтропический климат и произрастает в Краснодарском крае, а также на Северном Кавказе и Закавказье. В 1988 году его включили в Красную книгу СССР, сейчас растение занесено в Красную книгу Краснодарского края

Безвременник великолепный является представителем семейства Лилейных и похож на крокусы. В высоту растение достигает 40 см. Луковица имеет продолговатую форму и размер до 5 см в длину и до 3 см в ширину. В период активного цветения в сентябре-октябре растение выпускает до четырех красивых цветков. Их цвет варьирует от светло-розового до ярко-пурпурного. Для этого вида характерно осеннее опыление до появления первых морозов. После отмирания верхней части под землей в завязях всю зиму медленно зреют плоды, которые с наступлением тепла начинают активно расти.

Безвременник с успехом используется в фармацевтике, вещества, содержащиеся в растении, оказывают антимитотическое действие на развитие клеточного ядра. Это свойство активно используют для лечения онкологических болезней. На основе этого растения готовят микстуры, мази, настои и таблетки. Самостоятельный сбор безвременника и приготовление лекарства строго запрещено. Растение ядовито и может поражать кожные покровы и слизистые.

Как отмечают в пресс-службе курорта: «На территории «Роза Хутор» Безвременник великолепный встречается на субальпийских полянах и редколесье. Главный природный закон гор – высотная поясность. Чем выше в в горы, тем становится холоднее, выпадает больше осадков, меняется состав животного мира и растительных поясов. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно из широколиственных теплолюбивых лесов попасть в совершенно другие природно-климатические условия. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений».