Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили на Кубани до 22 сентября

Дождь в крае ожидается несколько дней

Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае с 20 по 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- с 20 по 22 сентября местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром до 20 м/с, - отметили в ведомстве.

Также спасатели добавили, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. Местных жителей и гостей региона просят быть осторожными в непогоду. В случае ЧС звонить по номеру «01».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани прогнозируется похолодание на 5-6 градусов. Столбики термометров не будут подниматься выше 20-градусной отметки уже 21-22 сентября.