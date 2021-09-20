Евгений Титов: «Садоводство – высокомаржинальная отрасль для бизнеса и драйвер роста «зелёных» АПК-проектов

Фото: пресс-службы Сбербанка.

В МинводыЭКСПО стартовала 3-я Международная выставка технологий для современного садоводства PRO Яблоко-2021. Она объединила свыше 1500 ключевых игроков рынка, руководителей органов власти, а также ведущих экспертов отрасли.

Сбер выступает генеральным партнером выставки с обширной собственной деловой программой. В этом году его демозона наполнена десятками деловых встреч и подписаний соглашений с ключевыми игроками рынка, а также интерактивной информацией о мерах господдержки АПК, цифровых финансовых инструментах и нефинансовых сервисах для отрасли.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Южные регионы России – одна из ключевых и высокомаржинальных территорий для садоводов. И мы остаемся здесь крупнейшим кредитором с самым масштабным опытом финансирования отраслевых проектов. Соответственно – и с самой глубокой экспертизой рынка. Фактически сегодня каждый значимый для отрасли проект проходит нашу оценку. И большинство из них быстро растут в партнерстве с экосистемой Сбера. В целом, за последние 3 года Юго-Западный банк прокредитовал более 20 отраслевых проектов на 12 млрд в 6 южных регионах страны суммарной площадью в 6,4 тыс. га, а емкость построенных плодохранилищ превысила 157 тысяч тонн. Кроме того, работа с садоводческими проектами – это «зеленое» кредитование, значимая часть ESG-стратегии Сбера, повышающая качество жизни, развитие отвественного финансирования и водосберегающих эко-технологий. Последнее особенно актуально для Северного Кавказа, где сады предотвращают эрозию почв и наступление пустыни».

Фото: пресс-службы Сбербанка.

Сегодня на рынке сохраняется дефицит плодохранилищ и растет число инвестпроектов по переработке продукции садоводов. И все больше востребованы качественные натуральные российские соки, варенье, детское питание. Поэтому Юго-Западный банк продолжает наращивать объемы финансирования отрасли и долю садоводческих проектов в общем кредитном портфеле. Также помимо традиционных яблок садоводы все чаще выбирают нишевые культуры: например - голубику, орехи.

На PRO Яблоко-2021 компании экосистемы Сбера показывают свои отраслевые решения. Все они повышают экономическую эффективность, помогают в юридическом и финансовом аутсорсинге, внедрении последних мировых разработок в АПК. К примеру, ГЕОМИР рассказывает о цифровых технологиях и метеостанциях в садах. Cognitive Agro Pilot проводит презентацию робота-автопилота для сельхозтехники. Также здесь представлены лизинговые и страховые решения для бизнеса любого масштаба.