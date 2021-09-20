341 зона Кубани внесена в ЕГНР как территория с особыми условиями пользования

Фото: Татьяна Черникова (Расюк)

В Краснодарском крае 341 зона с особо охраняемыми источниками водоснабжения внесена в Единый госреестр недвижимости. На территориях ведутся работы по предотвращению загрязнений в источниках воды. Об этом сообщает пресс-служба Краевой кадастровой палаты.

Всего зоны распределены по трем поясам в зависимости от типа охраны. В первом располагаются территории, охраняемые от умышленного загрязнения. На втором проводится мониторинг проникновения в воду микробов. В третьем ведутся работы по оценке химического ущерба.

Граждане могут узнать о том, находится ли земельный участок в зоне санитарной охраны, запросив справку их Единого госреестра недвижимости. Сделать это можно на онлайн-портале в разделе «Заказ выписок из ЕГРН».

Кроме того, информацию можно получить через «Электронные услуги и сервисы» на сайте Росреестра, в онлайн-портале Публичной кадастровой палаты, а также на Госулугах или в ближайшем офисе МФЦ. Выписка из ЕГРН будет готова в течение дней, в МФЦ – 5, а в онлайн-формате сведения поступят уже через 8 минут.