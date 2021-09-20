Жителя Новороссийска обвиняют в убийстве соседа

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В Новороссийске местный житель обвиняется в убийстве соседа. Преступление совершено на почве ссоры между мужчинами в станице Раевской Новороссийска. Об этом сообщает СУ СК РФ края.

Так, накануне 32-летний мужчина у себя дома ремонтировал мопед вместе с 40-летним соседом. Как установило следствие, между собеседниками возник конфликт со смертельным финалом. Хозяин дома взял молоток и несколько раз ударил гостя по голове, а затем изрезал ножом шею и голову.

От полученных травм мужчина скончался, а виновный обратился за помощью к отцу. Тот обратился в органы.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей на время расследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а с виновным проведут психиатрическое обследование.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что мужчина, зарезавший 16-летнего мальчика на вокзале в Краснодаре, в реанимации. Прокуратура взяла на контроль ход расследования преступления, в ходе которого подросток погиб от ножевых ранений.