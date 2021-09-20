Фотофестиваль прошел в парке «Ривьера» в Сочи

Фото: администрация Сочи

Свыше 400 снимков были представлены на фотофестивале, прошедшем в парке культуры и отдыха Ривьера. Своим творчеством с публикой поделились 77 фотографов. Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи, фотофестиваль стал продолжением проекта «Фотосушка», прошедшего в парке «Ривьера» около месяца назад. Тогда свои работы выставили 30 фотохудожников, в числе которых были как профессионалы, так и любители. Новый проект, созданный по инициативе руководства парка, стал масштабней.

- Основная цель фестиваля — научить людей видеть прекрасное. Такие проекты сплачивают, помогают раскрывать таланты, - отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Победителей выбирали по 10 номинациям. После жарких дискуссий компетентное жюри выбрало лучший портрет, лучшее семейное фото, лучшее фото города. А также лучшее сюжетное, креативное и пейзажное фото парка «Ривьера». Выбрали и лучшее фото, лучшего фотографа и самого перспективного фотографа.

Помимо выставки участников фотофестиваля ждали интересные мастер-классы и советы профессиональных фотографов. Мастера раскрыли секреты профессиональной съемки и продвижения контента в соцсетях.

- Мы стараемся сделать наш парк интересным для фотографов. Создаем новые локации для фотосъемок, продумываем ландшафт. Мы хотим превратит «Ривьеру» в огромную фотозону, куда и жителям и гостям курорта хотелось бы приходить и заниматься фотоворчеством, - рассказал «КП» - Кубань» гендиректор МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» Давид Согоян.