Губернатор Кубани выразил соболезнования родным погибших в Пермском госуниверситете

Фото: admkrai.krasnodar.ru

20 сентября один из студентов открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. По последним данным, восемь человек погибли, 24 – ранены. В связи с трагедией губернатор Краснодарского края выразил соболезнования жителям региона, где случилось ЧП. Глава региона направил телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

– От имени всех жителей Кубани примите глубокие и искренние соболезнования в связи с трагедией. Мы разделяем с вами боль утраты и выражаем слова поддержки и сочувствия родным погибших, также желаем скорейшего выздоровление пострадавшим. Сил, терпения и единства всем жителям Пермского края в эти сложные дни. Краснодарский край скорбит вместе с вами, – говорится в телеграмме от Вениамина Кондратьева.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расстрелявший десятки человек студен находится в реанимации в тяжелом состоянии.