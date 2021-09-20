Льготы для аренды 70 гектаров земли предоставлены кубанским предпринимателям

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприниматели могут арендовать 70 гектаров земли по установленным льготным ставкам. Всего выделено 10 участков только для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Общая площадь земли составляет 70 гектаров ,а платить в первые года необходимо 40,60 и 80% от годовой ставки аренды. Подчеркивается, что договор будет действовать не менее 5 лет.

- Эти участки – государственное имущество края. Территории помогут бизнесу расширить производство и наладить работу, - отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Кстати, узнать информацию о льготах для предпринимателей на портал малого и среднего предпринимательства края, а для заключения договора необходимо обращаться департамент имущественных отношений Кубани.