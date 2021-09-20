Мэр Краснодара поблагодарил за поддержку и доверие на выборах в Госдуму

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Завершились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. В Краснодарском округе мэр города Евгений Первышов вырвался в лидеры и набрал 53,4% голосов. После подсчета голосов глава Краснодара поблагодарил жителей за доверие и поддержку.

- Благодарю всех, кто в эти три дня пришел на избирательные участки. Спасибо тем, кто поддержал меня на выборах. Больше половины проголосовавших доверили мне право представлять их интересы в Государственной Думе. Это заряжает и мотивирует, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Также мэр добавил, что в ближайшие пять лет продолжит заниматься развитием города, только с поддержкой уже на федеральном уровне.