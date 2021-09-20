В Краснодаре открыли движение на участке дороги по улице Октябрьской

На отремонтированном участке заменили канализационную трубу и проложили новое полотно

С 13 августа в Краснодаре было перекрыто движение на улице Октябрьской. На протяжении месяца автомобилисты и общественный транспорт не могли передвигаться по одной полосе - там велись дорожные работы. Движение было частично перекрыто от ул. Комсомольской до Орджоникидзе. 20 сентября ремонтируемый участок снова открыли.

- С 13 августа водители объезжали участок дороги по ул. Октябрьской по прилегающим улицам. Сегодня, 20 сентября, движение транспорта на отрезке от Комсомольской до Орджоникидзе снова открыто, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На участке уже начал ходить общественный транспорт.

- По стандартным схемам с утра начали ходить автобусные маршруты. А уже завтра, 21 сентября, по прежнему маршруту начнет курсировать троллейбус №10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора», - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ремонт на данном участке был связан с заменой старой канализационной трубы. Так, здесь обновили дорожное полотно, а также проложили новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации более 50 лет.