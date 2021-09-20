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Происшествия20 сентября 2021 13:28

Трое детей пострадали в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

За рулем был их пьяный отец
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

На Кубани произошло ДТП, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних. Две легковушки столкнулись на трассе Майкопское – Гулькевичи. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Так, 43-летний водитель, будучи выпившим, посадил троих детей 13, 14 и 15 лет в отечественную «шестерку» и поехал на большой скорости. На дороге произошло столкновение с ВАЗ 21103, за рулем которой находилась 47-летняя женщина. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние и их отец.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о смертельном ДТП, произошедшем накануне в Сочи. В результате аварии с внедорожником и легковушкой погибли два человека.