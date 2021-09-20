Евгений Первышов: «Сделаю всё, чтобы жизнь на Кубани стала еще лучше»

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После победы на выборах в Госдуму мэр города Евгений Первышов поблагодарил краснодарцев за поддержку и доверие. Также заявил, что будет активно поддерживать край на федеральном уровне.

- Краснодар - мой родной город, я родился и вырос в нем, здесь живет моя семья. Именно с Краснодаром связываю свое будущее. И в новой должности сделаю все необходимое, чтобы жизнь на Кубани стала еще лучше, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Напомним, по итогам голосования в Краснодарском округе Первышов набрал 53,4% голосов, за ним оказался представитель партии от КПРФ Иван Жилищиков с 18,9%.